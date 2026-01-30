Şehit Jandarma Er Eskici Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Jandarma Er Eskici Anıldı

30.01.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit jandarma komando er Tahsin Eskici, Lüleburgaz ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit jandarma komando er Tahsin Eskici, Lüleburgaz ilçesindeki kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1990 yılında şehit olan komando er Eskici için ilçe şehitliğindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Üniversiteli aile desteği devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen üniversiteli aile desteği sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversiteli aile desteği programının bahar dönemi başvurularının başladığı bildirildi.

Başvuruların 6 Şubat Cuma günü sona ereceği aktarılan açıklamada, başvuruların belediye binasında alındığı kaydedildi.

İzci kış kampı yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi iş birliğiyle uygulanan "Lüleburgaz İzcileri" etkinlikleri kapsamında kış kampı düzenlendi.

Kocaeli'nin Yuvacık ilçesindeki kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte izcilere yaşam becerileri geliştirme eğitimi verildi.

Kampta izciler düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Er Eskici Anıldı - Son Dakika

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Er Eskici Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.