Şehit kabirlerindeki Türk bayrakları yenilendi - Son Dakika
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Şehit kabirlerindeki Türk bayrakları yenilendi

7 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit mezarlıklarında yıpranmış solmuş Türk Bayrakları, belediye tarafından yenileriyle değiştirildi.

Şehit kabirlerindeki Türk bayrakları yenilendi, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit mezarlıklarında yıpranmış solmuş Türk Bayrakları, belediye tarafından yenileriyle değiştirildi.


Turhal ilçe merkezinde 28 köy mezarlıklarında 14 şehidin kabri başında bulunan Türk Bayrakları değişimi ve kabirlerinin çiçeklendirilmesi yapıldı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçede bulunan şehit mezarlarının bayrak değişimini ve mevsime göre çiçeklendirme işlemlerine katılarak elleri ile çiçek dikti, kabir başlarındaki bayrakları değiştirdi. Başkan Bekler, şehit kabirlerinin belli aralıklarla çiçeklerini güllerini dikip bakımları ve temizliklerini yapıldığına dikkat çekerek, "Aziz vatanımızı, topraklarımızı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize buradan tekrar minnetlerimizi sunuyorum. Bin yıldır bu topraklarda her türlü mücadeleyi veriyoruz. Tarih boyunca dini millet ve vatanı için canını feda eden bütün şehitlerimize tekrar şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - TOKAT

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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