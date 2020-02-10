Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti - Son Dakika

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Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti
6 saat önce
Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın mezarında bulunan bayraklar Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca değiştirildi.
Şehit babası Tayyar Kılınç ve ailesi, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından ziyaret edildi. - MALATYA
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