Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti - Son Dakika

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti

6 saat önce

Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı'na Jandarma hassasiyeti, System.String[]

Malatya'da şehidin mezarı başındaki yıpranmış olan Türk Bayrağı değiştirildi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın mezarında bulunan bayraklar Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca değiştirildi.


Şehit babası Tayyar Kılınç ve ailesi, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından ziyaret edildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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