Şehit Özel Harekat polisi Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi - Son Dakika

Şehit Özel Harekat polisi Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir'in cenazesi,...

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir'in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

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Şehidin cenazesini taşıyan askeri uçak, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.

Şehidin cenazesini, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile yakınları karşıladı.

Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Afra da aynı uçakla kente geldi. Hilal Demir, uçaktan inerek şehit eşinin fotoğrafını taşıdı, Afra'yı bir polis memuru kucağına aldı.

Hilal Demir, ağlayan yakınlarını teskin ederek, "Yiğidim, gururum, vatan sağ olsun." dedi.

"Afra, baba diyordun, babanı toprağa veriyoruz. Açın kollarınızı, şehidiniz geliyor." şeklinde konuşan Demir, "Şehit geliyor, gururumuz geliyor, ağlamayın. Sırtından vurdular ama gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi gülümsemiş, gülmüş benim yiğidim." ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi morguna konulan şehit Demir'in cenazesinin akşam saatlerinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Çatışmada 4 Özel Harekat polisi yaralanmış, Demir ile bir polis daha hastanede şehit olmuştu.

Muhammet Demir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Özel Harekat polisi Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi - Son Dakika
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