ŞEHİT PİYADE ER BERKAY IŞIK İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN - Son Dakika

İKİ HAFTA ÖNCE AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Şehit Berkay Işık'ın babası Ali Işık, "Üzüldük, vatan sağ olsun, ne diyelim. En son bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Saat ikide nöbeti bitti. O saatten sonra biz ulaşamadık. Annesine çok düşkündü. Annesini sürekli arardı. Kendisi severek gitti. Biz karşı çıkmıştık ama illa gideceğim dedi. Kendi çok istedi. 15 gün önce buraya ağabeyinin düğününe gelmişti. Beş ay sonra yine izne geleceğim demişti. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" diye konuştu.

ŞEHİT YAKINLARININ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ YAKTI

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın yakınları törende gözyaşı döktü. Şehit Berkay Işık için cenaze namazı kılındı, dua okundu. Işık'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Törene katılanlar top arabasıyla birlikte yürüdü. O dakikalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Hayriye Işık'ın yanından ayrılmadı. Törenin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Tokat 'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Törene katılanlardan görüntüler

-Şehit yakınlarından görüntüler

-Şehidin naaşının top arabasına taşınması

-Şehidin babasıyla röportaj

-Detay görüntüler

- İstanbul