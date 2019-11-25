Son Dakika Haberleri: Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'den Vali Atik'e ziyaret
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Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'den Vali Atik'e ziyaret

6 saat önce

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'den Vali Atik'e ziyaret, System.String[]

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla gelerek hakim, savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek isteyen teröristlere karşı 5 Ocak 2017'de kahramanca mücadele ederken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Vali Atik'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Bedük de hazır bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için şehit olan askerlerimiz ve polislerimizin hatırası her türlü değerin üzerindedir. Kahramanlığı ile milletimizin yüreğinde yer edinen aziz şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman şehit polis memurumuz Fethi Sekin'in kıymetli babası Mehmet Zeki Sekin'e bu anlamlı ziyaretinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Vali Atik, ziyaret anısına şehit babası Mehmet Zeki Sekin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti. - SİİRT

Mehmet Zeki, Fethi Sekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
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