Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

50 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, "Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı"na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, "Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı"na fidan dikimi gerçekleştirildi.

2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Turgut adına Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde oluşturulan hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Daha sonra katılımcılar, Turgut'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Etkinliğe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Nevşehir Vatan Şahitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, şehidin yakınları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulundurulan kamu hizmeti cezası hükümlüleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Semih Turgut, Polis, Nevşehir, Güncel
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