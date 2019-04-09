Şehit Polis Semih Turgut Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

Nevşehir
Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, "Şehit Polis Semih Turgut
Hatıra Ormanı"na fidan dikimi gerçekleştirildi.
2016 yılında Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Turgut adına Nevşehir'in Gülşehir
ilçesine bağlı Gümüşkent
köyünde oluşturulan hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Daha sonra katılımcılar, Turgut'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Etkinliğe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı
, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih
Çiftci, Nevşehir Vatan Şahitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, şehidin yakınları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulundurulan kamu hizmeti cezası hükümlüleri katıldı.