Şehit sözleşmeli er yılmaz'ı binlerce hemşehrisi uğurladı

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'Pençe-3' harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, eşi ve annesinin asker selamıyla uğurlandı

Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı