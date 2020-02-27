Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Samsun'daki babaevinde yas var - Son Dakika

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Elibol'un Alaçam İlçesine bağlı Umutlu Mahallesi'ndeki babaevine acı haberi, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ile askeri yetkililer verdi.

Gözyaşlarına boğulan şehidin annesi Vahide Elibol, mahallede hazır bekletilen ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Baba Fikri Elibol'un ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, şehit Elibol'un 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol ile 2 yıl önce evlenerek Tekirdağ'a yerleştiği öğrenildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.