Şehit ve Gazi Ailelerine Nasıl Destek Olunur?

23.02.2026 23:48
Vatan savunmasında şehit olmuş Mehmetçiklerin ailelerine ve gazilere yardım etmenin yollarından biri de bağış yapmaktır.

Güvenilir bağış yapılabilecek kurumlar aracılığıyla şehit ve gazi ailelerine maddi ve manevi destekte bulunabilirsiniz. Bu doğrultuda uzun yıllardır şehit ve gazi ailelerine yardım/destek faaliyetleri düzenleyen STK'ları tercih edebilirsiniz. İlgili STK'nın geçmişten günümüze tüm yardım faaliyetlerini inceleyerek gönül rahatlığıyla bağışınızı yapabilirsiniz.

Şehit ve Gazi Ailelerine Bağış Yapma Seçenekleri

Şehit ve gazi ailelerine yönelik bağış türleri, kolay ve pratik şekilde bağış yapmanızı sağlar. Kurumun belirlediği online bağış sistemi üzerinden belirlediğiniz tutara veya sabit tutara göre bir seçim yapabilirsiniz. Ayrıca online bağış türleri dışında gayrimenkul bağışı veya banka aracılığıyla destekte de bulunabilirsiniz. Aşağıdaki bağış seçeneklerinden birini de tercih ederek desteğinizi iletebilirsiniz:

SMS Bağışı

Seçtiğiniz kurumun belirlediği kısa mesaj numarasına gönderilen SMS ile belirlenen tutar bağışlanabilir. Bu yöntem hızlı ve kolay bir destek imkânı sunar.

Fitre ve Zekât Bağışı

Ramazan ayında verilen fitre ve zekât bağışları, şehit ve gazi ailelerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlar. Bu bağış seçeneği, hem dini sorumluluğun yerine getirilmesine hem de ailelerin sosyal-eğitim yardımlarının desteklenmesine katkı sağlar.

Yurt Dışı Bağışı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da ilgili kurumların uluslararası bağış numaraları üzerinden şehit ve gazi ailelerine destek sağlayabilirler. Kurum tarafından belirlenen hesaplara iletilerek bağış gerçekleşir. Ayrıca yurt dışı kurban bağışı da başka bir ülkede yaşayıp şehit ve gazi ailelerine vekâleten kurban bağışlamayı sağlar.

Kurban Bağışı

Kurban Bayramı döneminde vekâlet verilerek yapılan bağışlarla, kesilen kurban etleri ihtiyaç sahibi şehit ve gazi ailelerine dağıtılır. Bu bağış seçeneği, bayram sevincinin paylaşılması sağlar ve ailelerle dayanışmayı güçlendirir.

Gayrimenkul Bağışı

Ev, arsa veya iş yeri gibi taşınmazların bağışlanması yoluyla uzun vadeli ve sürdürülebilir destek sağlayabilirsiniz. Gayrimenkul bağışı yapmadan önce mutlaka ilgili STK'nın da belirttiği gayrimenkul bağışı yapma şartlarını karşılamanız gerekir.

Her bağış türü, şehit ve gazi ailelerine verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesidir.

Online Bağış Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Online bağış yapmadan önce tercih edeceğiniz kurumun resmi internet sitesini kontrol etmelisiniz. Ayrıca sitenin güvenli ödeme altyapısına sahip olup olmadığını incelemek ve iletişim bilgilerinin açık şekilde yer alıp almadığına bakmak önemlidir.

Bağış yapacağınız STK'nın güncel yardım faaliyet raporlarını, kamuoyuna sunduğu projeleri ve yardım dağıtım süreçlerini incelemeniz güvenli bir tercih yapmanıza yardımcı olur. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket eden STK'lar da toplanan bağışların hangi alanlarda kullanıldığını düzenli olarak paylaşır.

Ödeme aşamasında kişisel ve finansal bilgilerin korunmasına dikkat edilmeli, mümkünse 3D güvenlik sistemi gibi ek doğrulama adımları bulunan yöntemleri tercih etmelisiniz.Bağış işlemi tamamlandıktan sonra dekont veya bağış onay belgesinin saklanması da sürecin takibi açısından yararlıdır.

