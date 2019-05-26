Son Dakika Haberleri: Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

3 saat önce

Kurtalan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu.

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Kurtalan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu.
Kaymakamlıkça bir düğün salonunda düzenlenen program Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı ardından dua edildi.
Kaymakamı İhsan Emre Aydın, şehit yakınları ile gazilerin her türlü sorununun çözümü için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu vatan için canını veren ve yaralananlara minnet borçluyuz. Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.
Programa Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat ve İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:52 Kaynak: AA
Aydın, Kurtalan, Güncel
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