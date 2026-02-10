Şehit yakınlarından oluşan kafile umreye uğurlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlık himayesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğiyle, 60 şehit yakınının umreye uğurlandığını bildirdi.

NSosyal hesabından, "Şehitlerimizin emanetlerini umreye uğurladık" başlığıyla açıklama yapan Yerlikaya, 60 ilden şehit anneleri ve şehit eşlerinin umre ziyareti için yola çıktığını belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnşallah, ülkemizin 81 ilinden daha önce hiç kutsal topraklara gidememiş olan aziz şehitlerimizin yakınlarının, mukaddes beldeleri ziyaret etmelerini sağlayacağız.

Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Kıymetli şehit annelerimiz, fedakar şehit eşleri, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Rabbim sabrınızı ve metanetinizi kat kat mükafatlandırsın. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin."