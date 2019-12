Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Açıklaması - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bünyelerinde hizmet veren Makine İkmal Kompleksi sayesinde elde ettikleri kazanımları anlattı.



Milletin kaynağını en verimli şekilde kullanmak adına planlama yaptıklarını vurgulayan Rıdvan Fadıloğlu, "Yaptığımız çalışmalarla hem arıza oranlarımız azaldı hem de giderlerimiz azaldı. Dışarıdan aldığımız hizmet şu an sadece yüzde 3. Yüzde 97, tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz" dedi.



Uyguladığı projelerle niteliği arttırıp, verimi yükseltecek çok sayıda önemli çalışma gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal Kompleksi ile elde ettikleri avantajları kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin dışa bağımlılığını azaltacak politikalara göre planlama yaptıklarını kaydeden Fadıloğlu, bugün dışarıdan hizmet alımlarının yüzde 3'e düştüğünü vurguladı.



Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal Kompleksi içerisinde, 3 adet mekanik atölyesi, makas-torna atölyesi, kaporta atölyesi, araç elektrik atölyesi, lastik atölyesi, boya atölyesi, yedek parça deposu, yanıcı ve parlayıcı malzeme deposu, 4 adet kapalı depolama alanı, araç yıkama ve yağlama birimi, arşiv, akaryakıt istasyonu, açık alanda malzeme stok sahası, araç ve iş makinası park alanı bulunduğunu bilgisini anımsattı.



Arıza oranları ve gider azaldı



'Alet çalışır, el övünür' sözünden hareketle göreve başladıkları ilk gün ekip arkadaşlarıyla yapılması gerekenleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak projeler geliştirdiklerini aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Özellikle iş makinalarımızın periyodik bakımlarının yapılıp sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak adına bir alana ihtiyacımız olduğuna kanaat getirdik. O dönemde arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz projeyle birlikte yaklaşık 4 yıl önce çok nitelikli Makine İkmal Kompleksi inşa ettik. Yaptığımız çalışmalarla hem arıza oranlarımız azaldı hem de giderlerimiz azaldı. Araçların periyodik bakımları zamanında yapılınca yolda kalan aracımız kalmadı. Periyodik bakımlar sayesinde daha az masrafla daha nitelikli hizmet alma imkanına kavuştuk" şeklinde konuştu.



En iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz



Makine İkmal Kompleksi'nde ihtiyaç duydukları tüm işlerin yapılabildiğini belirten Fadıloğlu, millettin kaynağını en verimli şekilde değerlendirme amacını taşıdıklarını ifade etti. Fadıloğlu, "Şu anda Makine İkmal Kompleksi'nde dışarıdan hemen hemen hizmet almadan her türlü işlemlerimizi yapabiliyoruz. Dışarıdan aldığımız hizmet şu an sadece yüzde 3. Yüzde 97, tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Kullandığımız tüm yedek parçalar, barkod sistemi ile kayıt altına alınarak kullanılıyor. Makine İkmal Kompleksi içerisinde; lastik, kaporta, boya, elektrik, mekanik gibi her türlü işlemleri kendimiz yapıyoruz. Yıpranmış araçlarımızı elektrik tesisatından motor aksamına, kaportasından boyasına ve lastiklerine kadar komple yenileyip vatandaşımıza en iyi hizmeti verecek hale getiriyoruz. Bizim yaptığımız şey, milletimizin kaynağını en verimli şekilde kullanmak, boşa gidecek kaynakları korumak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımıza en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP