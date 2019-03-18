Son Dakika Haberleri: Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Şehitlere Saygı Yürüyüşü

36 dakika önce

Samsun ve Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Şehitlere Saygı Yürüyüşü, System.String[]
Samsun ve Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Kastamonu

Kastamonu'da Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, askerler ve öğrenciler buradan ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandolar yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun" sloganı attı.

Yürüyüşün ardından Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından tüm şehitler için dua edildi.
Programa Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Samsun, Jandarma, Kastamonu, Güncel
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