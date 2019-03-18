Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
1 saat önce
YOZGAT (AA) – Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tören düzenlendi.
YOZGAT (AA) – Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde tören düzenlendi. Hükümet
konağı önünde bulunan Atatürk
anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi
Konferans Salonu'nda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasından sonra öğrenciler tarafından şiir okundu, Çanakkale oratoryosu sahnelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:32 Kaynak: AA
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