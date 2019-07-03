Son Dakika Haberleri: Şehitlerin isimleri park ve sokaklarda yaşatılacak
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Şehitlerin isimleri park ve sokaklarda yaşatılacak

2 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bazı sokak ve parklara şehitlerin isimlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

Şehitlerin isimleri park ve sokaklarda yaşatılacak, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bazı sokak ve parklara şehitlerin isimlerinin verilmesi kararlaştırıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuz ayı meclis toplantısında, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın "şehitlerin isimlerini yaşatmak için isimlerinin park ve sokaklara verilmesi" teklifi gündeme alınarak oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Aydar, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna canlarını feda eden şehitlere minnettarlıkların ifadesi olarak isimlerini park ve sokaklarda yaşatmaktan onur duyacaklarını kaydetti.
Aydar, kahramanca mücadele ederek şehit düşen Ceyhanlı şehitlerin hatıralarını ebediyen yaşatacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:37 Kaynak: AA
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