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"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" yarın Şırnak'ta başlayacak - Son Dakika

"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" yarın Şırnak'ta başlayacak

10.06.2021 21:41

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebab Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali", yarın başlayacak.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebab Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali", yarın başlayacak.

Toplam 3 gün sürecek etkinlikte 14 ilden 225 sporcunun pedal çevireceği duyuruldu.

Yarın Şırnak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda il protokolünce startı verilecek festivale katılan sporcular, ilk gün 40 kilometrelik Şırnak- Şenoba, ikinci gün 80 kilometrelik Şenoba-Yemişli, son gün ise 120 kilometrelik Yemişli-Beytüşşebab etaplarını geçecekler.

Festivalin sonunda tekrar Şırnak'a dönecek sporcular, bir dizi etkinlikte de yer alacak.

Bisiklet Festivali, Şırnak Belediyesi, Şırnak Valiliği, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali' yarın Şırnak'ta başlayacak - Son Dakika Spor


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