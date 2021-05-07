Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na araç desteği - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 11 araç ve şoför tahsis etti.

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi gösteren korona virüs salgınına karşın uygulanan tam kapanma sürecinde Şehzadeler ilçesinin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme ve ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 11 araç bir filo ve şoför tahsisi gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi alan korona virüs salgınına karşı ülke olarak hep beraber mücadele etmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Şehzadeler Belediyesi olarak sürecin en başından bu yana elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Daha önce özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve karantinadaki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını görmek, alışverişlerini yapmak, ilaçlarını almak için 9 araçlık filomuz ve personelimizle Vefa Sosyal Destek Grubuna katkı sağlamıştık. Şimdi de tam kapanma sürecinde yine Vefa Destek Grubu gibi ilçemiz genelinde korona virüsten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet götüren bir oluşuma 11 araçlık bir filo ve şoför desteği verdiğimiz için çok mutluyuz. Arkadaşlarımız bu süreçte evde kalan hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacı için seferber olacak, maaşlarını evlerine götürecek. İlçemizin ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağına inancımız tam. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, tedavi sürecindekilerin ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi. - MANİSA