"Şeker hastalığı görme kaybına neden olabiliyor" - Son Dakika

Şeker hastalığının görme kaybına neden olabildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Op. Dr. Begüm Dirican, "15 yılı aşkın diyabeti olanların yüzde 75'inde, yani 4 hastanın 3'ünde diyabetik retinopatiye bağlı görme kaybı yaşanıyor" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıları uzmanı Op. Dr. Begüm Dirican, 15 yılı aşkın diyabeti olanların yüzde 75'inde, yani 4 hastanın 3'ünde diyabetik retinopatiye bağlı görme kaybının yaşandığını söyledi. Op. Dr. Dirican, "Diyabetik retinopati ister tip 1, ister tip 2 diyabetli olsun her diyabetli de ortaya çıkabilir. Diyabetik süresi uzadıkça diyabetik retinopati görülme riski de artar" dedi.

Op. Dr. Begüm Dirican, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"GÖZ DAMARLARI RİSK ALTINDA"

"Diyabet (şeker hastalığı) yüksek kan şekeriyle birlikte seyreden kronik metabolik bir hastalıktır. Tip 1 (insülin bağımlı veya juvenil tip) ve tip 2 (insülin bağımlı olmayan, erişkin tip) olmak üzere 2 temel gruba ayrılır. Tip 1 diyabetiklerde daha sıklıkla ve daha ciddi göz komplikasyonları görülmesine rağmen diyabetiklerin yüzde 90-95'ini tip 2 diyabet hastaları oluşturmaktadır. Diyabetik hastalarda katarakt ve göz tansiyonu görülme ihtimali normal popülasyona göre daha yüksektir ayrıca mikrovasküler hasarlanma sonucu retinopati gelişimi görülebilir.

Diyabetik retinopati, yüksek kan şekeri seviyeleriyle birlikte gözün retina adı verilen iç katmanındaki damarların hasarlanması sonucu göz arkasında ödem, kanama, anormal damar gelişimi gibi bulguların görüldüğü diyabet komplikasyonudur. Diyabetin süresi, kan şekeri, tansiyon, kolesterol yüksekliği ve gebelik retinopati gelişimi için risk faktörleridir.

Hastalarda diyabetik retinopati gelişmiş olmasına rağmen tarama muayenesi yaptırmadıkları taktirde bu durumdan haberdar olmayabilirler. Diyabetik retinopati ilerledikçe görme kaybı, gece görüşünde kötüleşme ve uçuşmalar görülebilir.

"YILDA BİR KEZ MUAYENE OLUN, SİGARAYI BIRAKIN"

12 yaş üzerindeki tüm diyabetik hastalara, retinopati açısından yıllık tarama muayenesi önerilir. Tip 1 diyabetli hastalar, tanı konulduktan 5 yıl sonra; tip 2 diyabetli hastalar ise tanı konulduğu andan itibaren yıllık tarama programına alınmalıdır. Tarama sıklığı, retinopatinin varlığı ve şiddetine göre hekim tarafından düzenlenebilir.

Diyabetik retinopati gelişiminin önlenmesi ve yavaşlatılması için kan şekeri, tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrolü, egzersiz yapılması, kilo verilmesi ve sigaranın bırakılması önemlidir."

(İHA)