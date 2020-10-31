Şeker pancarı alım fiyatı, üreticiyi memnun etmedi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde halen sökümü devam eden şeker pancarı için açıklanan ton başına 336 liralık alım fiyatı, üreticiyi mutlu etmedi.

Sandıklı ilçe merkez ve köylerinde eylül ayı sonlarında başlayan ve kasım ayı içerisinde tamamlanması beklenen şeker pancarı söküm çalışmaları devam ediyor. İlçede 400 üretici, 12500 dekar alanda şeker pancarı ekimi yaparken, 75 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen yıla oranla şeker pancarı alım fiyatına yüzde 12 oranında zam yapılarak, ton başına 336 lira olarak açıklandı.

Bu sezon pancar söküm ve alımlarında sorun yaşanmadığını belirten şeker pancarı üreticileri ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz açıklanan alım fiyatından memnun değil. Arpa ve buğday gibi ürünlere verilen desteklerin pancara da verilmesini talep ediyorlar. Geçen yıllarda yaşanan söküm ve nakliye sıkıntısını yetkililerle istişare ederek çözdük. Bu sene söküm ve nakliye gibi sorunlar kalmadı. Üreticimizi tek düşündüren fiyattı. Yetkililerimiz geçen yıllarda yaşanan söküm ve nakliyesindeki sorunları ortadan kaldırdıysa, fiyattaki düşüklüğe de bir çözüm getirileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

- Afyonkarahisar