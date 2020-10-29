Şeker pancarı üreticileri: "Böyle verim görmedik"

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda 9 yıl sonra tekrar ekilen şeker pancarında hasat başlarken, üreticiler "Böyle verim görmedik" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Çarşamba Ovası'nda şeker pancarı hasadında sona gelinirken Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yerinde incelemelerde bulundu. Pancar hasadına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muammer Aydemir, "Biz üreticilerimize maddi yönden olmasa manevi yönden yardımcı oluyoruz. Fabrikanın ilk çalışma sezonu olacaktı ama malum pandemiden dolayı ve fabrikada 10 yıl çalışmadığı için tadilatında da gecikme olduğundan bu seneki pancarımızı Kastamonu Şeker Fabrikası'na tırlar ile taşınıyor. Üreticimizin bu konu da sıkıntısı yok. Hava şartlarının da güzel gitmesinden dolayı pancar sökümünde olsun nakliyesinde de olsun üreticinin bir kaybı yok. Burada fabrikada vereceklerdi ama yine burada arazilerde tırlara yüklenerek direkt Kastamonu'ya gidiyor. Üreticiler sadece küspede biraz sıkıntı olduğunu söylediler ama onu da bir şekilde çözmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı

"Fiyatlarda üreticiyi mutlu eder"

Bu seneki hasada bakıldığında üreticinin mutlu olduğuna değinen Aydemir, "Bu sene bakıldığında 7 veya 7 buçuk ton diye düşünmüştük ama bizim kimi arazilerde 10 tonun üzerinde verim bekleniyor. Başka tarlalarda 12 veya 13 tona varan pancarımız var. Bu yıl üretici üretimden memnun ama daha fiyatlar netleşmedi ama inşallah fiyatlarda üreticiyi mutlu eder. Cumhurbaşkanımızın tarıma destekleri bu dönemde çok. Fiyatlar iyi olursa üretici için devam edeceğini de düşünüyoruz. Fabrikanın da gelecek sene tam olarak faaliyete geçeceğini bekliyoruz" dedi.

"Böyle verim görmedik"

9 sene aradan sonra şeker pancarı hasadına başlayan ve üretimi hakkında konuşan tarla sahibi Harun Çakır, "Daha önceden büyüklerimizin başladığı şeker pancarı hasadına bizler devam ediyorduk. Şeker fabrikasının kapanmasıyla 9 sene ara verdikten sonra bu sene tekrar üretime başladık. Geçtiğimiz senelerdeki verimle karşılaştıracak olursak, bu sene daha bereketli bir sezon geçiriyoruz. Dönüm başına 12-14 ton arası aldığımız oluyor. Hava şartları bizi çok zorladı. En çok zorlandığımız durum kurak geçmesi oldu. Bu seneye kadar Çarşamba Ovası'nda şeker oranı 8-9 polar iken bu sene 16-17 poları gördüğümüz oldu. Bu seneye kadar böyle verim görmemiştik. Bereketli bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN