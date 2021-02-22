Şekerbank, TSO üyelerine finansman sağlayacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Şekerbank, salgın sürecinin getirdiği etkilerin en aza indirilmesi için protokol imzaladı. Protokol kapsamında, KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli, 36 aya varan vadelerle finansman sağlayacak.

Şekerbank, zorlu korona virüs salgını sürecinin ekonomiye olan etkilerini sınırlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı. Protokol, Şekerbank Karadeniz Ereğli Şube Müdürü Hatice Kaçar ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş arasında imzalandı.

Protokol ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan KOBİ'ler, 3 ay ödemesiz önemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli, 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca ilk kez POS kullanan KOBİ'lere ise ilk 3 ay POS kira muafiyeti sağlanacak.

Şekerbank ayrıca KOBİ'leri ödeme vadeleriyle rahatlatan yeni ürünü 'İşinize Dost Kredi' kapsamında da, oda üyelerine ilk sene için uygun taksitlerle geri ödeme imkanı ile 500 bin TL'ye kadar finansman sunacak.

Hatice Kaçar: "Her dönem olduğu gibi üretenlerimizin yanındayız"

Şekerbank Karadeniz Ereğli Şube Müdürü Hatice Kaçar protokol kapsamında yaptığı konuşmada; "Sorumlu bankacılık anlayışımızla 67 yıldır iyi ve kötü günde Anadolu'daki üretenlerin yanında yer alıyoruz. Zorlu salgın sürecinde de müşterilerimizi destekleyerek salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu protokol ile de Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizi destekleyerek onların yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Arslan Keleş: "Sağladığı destekler için Şekerbank'ı kutluyorum"

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş de Şekerbank'ın üyeler için başlattığı kampanyalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Keleş konuşmasında, "Üretene her koşulda ihtiyacına yönelik finansal destek sağlayan Şekerbank'a yanımızda yer aldığı için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK