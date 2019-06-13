Son Dakika Haberleri: “Sektörü, rekabete teşvik eden programlarla destekleyeceğiz"
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“Sektörü, rekabete teşvik eden programlarla destekleyeceğiz"

1 saat önce

Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, "İsteğimiz her geçen yıl verdiğimiz kredi desteklerini arttırmak.

“Sektörü, rekabete teşvik eden programlarla destekleyeceğiz
Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, "İsteğimiz her geçen yıl verdiğimiz kredi desteklerini arttırmak. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların yeni pazarlarda daha risksiz bir ortamda ihracat rekabeti yapabilmelerini teşvik eden programlarımızda destekleyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 
Ekonomi
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