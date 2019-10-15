Son Dakika Haberleri: "Sel felaketinin izleri siliniyor"
Son Dakika Güncel 'Sel felaketinin izleri siliniyor'

"Sel felaketinin izleri siliniyor"

7 dakika önce

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz." dedi.

Akgül, ilçede 23-24 Ağustos tarihlerinde yaşanan sel sonrası bölgede büyük hasar oluştuğunu hatırlattı.

Ekiplerin yaraları sarmak için seferber olduğunu vurgulayan Akgül, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Salıpazarı Belediyesi olarak sel felaketinden sonra iş makinelerimiz ve personelimiz aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz." dedi.

Akgül, beton, asfalt ve stabilize yol bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Şehir merkezimiz dahil, öncelik sırasına göre mahallelerimizde çalışmalarımız planlanan şekliyle devam ediyor. Grup yollarımızda ulaşım sorunu yok. Mahalle yollarımızda heyelan kaldırma, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarımız selin yaşandığı günden bu güne devam ediyor. İş makinelerimiz ve personelimiz büyük özveri içerisinde ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler."diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Halil Akgül, Salıpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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