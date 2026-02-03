Sel Mücadelesinde Siyasi Polemik Eleştirisi

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, selle mücadelenin çok boyutlu bir faaliyet olduğunu, bu nedenle hem merkezi yönetimlere hem de yerel yönetimlere görev düştüğünü belirtti.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana ve Mersin'de yaşanan seli hatırlatarak hükümet politikalarını eleştirdi.

Sel sonrasında "siyasi polemik" yaşandığını ileri süren Kısacık, "Hem iktidar hem de yerel yönetim temsilcilerine çağrım bir an önce sel afeti üzerinden siyasi polemik üretmekten vazgeçip bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması için çözüm üretme çabasına girmeleridir." diye konuştu.

Kısacık, selle mücadelenin çok boyutlu bir faaliyet olduğunu, bu nedenle hem merkezi yönetimlere hem de yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirterek, selin bir doğa olayı olduğunu ancak merkezi idare ile yerel yönetimlerin hatalarının ve ihmallerinin bu doğa olayını afete dönüştürdüğünü söyledi.

Adana ve Mersin'deki selde hükümetin planlama hatası yaptığını iddia eden Kısacık, "Taşkınla mücadele çerçevesinde AFAD bünyesindeki 111 iş makinesinin tamamı 2024 yılından bugüne sadece Karadeniz Bölgesi'ndeki 14 ilde dere ıslahı yapıyor. Karadeniz Bölgesi dışında Türkiye'nin hiçbir iline iş makinesi gönderilmemiş. Siz hangi kriterlere göre 111 iş makinesinin tamamını sadece bir bölgeye gönderdiniz?" ifadesini kullandı.