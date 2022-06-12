Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti

12.06.2022 23:39
Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti

Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Akyurt ilçesine gelerek, durumu yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede oluşturulan kriz masasını İsmail Çataklı koordine ediyor, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahada bulunan ekipleri yönlendiriyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçedeki çalışmalara destek oluyor.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyurt'ta alt katını su basan binalarda ekiplerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Şu anda ilçedeki genel durumun normal olduğunu belirten Şahin, "Bir vatandaşımız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki Muhammet Şahin olduğu, iş yerinde elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu, Şahin'in ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu Şahin'in cenazesinin kaldırıldığı Akyurt Devlet Hastanesi'ne gelerek, ailesine taziye dileklerini iletti.

İlçeye elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, ASKİ, İHH, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27) suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, su baskını, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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