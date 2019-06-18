Son Dakika Haberleri: Sel yolu yardı: Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe kapandı
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Sel yolu yardı: Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe kapandı

52 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sel yolu yardı: Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe kapandı, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dağlık alandan gelen sel nedeniyle Yozgat- Ankara Karayolu yarıldı. Yolun iki yönlü trafiğe kapanması sonucu araçlar mahsur kaldı. Kırıkkale'de akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde ise şiddetli yağan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Belde merkezinde birçok işyeri ve ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle Yozgat-Ankara Karayolunun yarılması nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi, AFAD ve Belediye ekipleri sel mağdurlarının imdadına koştu. Ortadan yarılan karayolunun trafiğe açılması için iş makineleriyle çalışmalar sürdürülüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Yozgat, Ankara, Güncel
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