Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı
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Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.


Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 
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Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı
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