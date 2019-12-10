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Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16
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