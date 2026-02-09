Selami Kaplan Yeniden Başkan Seçildi

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda mevcut başkan Selami Kaplan, yeniden başkanlığa seçildi.
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde 491 oy kullanıldı.
Delegelerden 4'ünün oyunun geçersiz sayıldığı seçimde 310 oy alan Kaplan, tekrar başkanlığa seçildi.
