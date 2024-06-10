Selçuk Efes Kent Belleği'nde Renkli Dünyamız Resim Sergisi

(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği, hafta sonu öğrencilerin yoğun katılımı ile düzenlenen "Renkli Dünyamız" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.
Resim öğretmeni Saime Özgönül'ün öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan "Renkli Dünyamız" adlı resim sergisi, Efes Selçuk'ta ziyarete açıldı. Sergide Saime Özgönül'ün beraber çalıştığı 5-15 yaş arası 40 öğrencisinin çalışmaları yer aldı.
Sergi, 20 Haziran 2024 tarihine kadar Selçuk Efes Kent Belleği'nde ziyaret edilebilecek.
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