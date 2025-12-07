Selçuk İnan: Ofansif Eksiklerimiz Var

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa maçının ardından, "Pozisyonları neticelendiremediğimiz için 1 puanla ayrıldık. Ofansif eksiklerimizi göreceğimiz maç oldu. Ofansif olarak daha üretken olmamız gerektiği aşikar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligin uzun yıllardır istikrarlı ve güçlü takımlarından biriydi. Özellikle deplasmanda etkililer. Mücadele anlamında maça iyi başladık. Ligin en çok mücadele eden takımlarından biri ve işimiz kolay olmayacaktı. Kazandığımız maçtan sonra da, kaybettiğimiz maçtan sonra da dediğim gibi lig çok zor. Bunların hepsini toparladığınızda maçı kazanmak istiyorduk. Oyuncularımız fazlasıyla mücadele etti ancak girdiğimiz pozisyonları neticelendiremediğimiz için 1 puanla ayrıldık. Ofansif olarak eksiklerimizi göreceğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

"Sahanın zemini kazanmak isteyen takımlar için çok iyi değil"

Zeminle ilgili olarak Selçuk İnan, "Sahamızın zemini çok iyi değil. Özellikle topa sahip olan takımlar ya da kazanmak isteyen, topun kontrolünü sağlamaya çalışan takımlar için dezavantaj görülebilir" sözlerini sarf etti.

"Doğru zamanda oyuna aldığımızı düşünüyorum"

2 ay sonra sahalara dönen Petkovic'in oyuna alınma zamanıyla ilgili olarak İnan, "Petkovic ile de konuşmuştuk. İhtiyaç olduğunda sadece forveti oyuna almakla atak yapamazsınız. Bunu tekrar gördük. Forveti sürüp hadi kazanalım demek çok kolay değil. Doğru zamanda oyuna aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ofansif olarak daha üretken olmamız gerektiği aşikar"

Smolcic ve Haidara çarpışmasının ardından sağlık durumlarıyla ilgili olarak, "Kafa travması nedeniyle oyundan çıktı. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur" açıklamasında bulunan Selçuk İnan, Agyei'ye de ayrı parantez açarak, "Ofansif anlamda daha verimli olmamız gerektiği aşikar. Çok çalışıyoruz. Farklı oyuncuları, farklı mevkilerde deniyoruz. Ofansif olarak nasıl katkı sağlayacağımızın çalışmalarını da antrenmanlarda yapıyoruz. Ama beceri de bir taraftan bireysel. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bizim işimiz çalıştırmak, geliştirmek. Buna devam edeceğiz. Daha fazla nasıl gol atabiliriz diye çözümler bulmaya çalışacağız. Agyei'nin son zamanlarda yakaladığı form vardı. Olmaması bizi biraz etkiledi, evet. Ama önümüzdeki hafta aksilik olmazsa aramızda olacak. Salı ya da çarşamba günü takımla antrenmanlara çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası grubuyla ilgili olarak Selçuk İnan, "Kupada başarılı olmak, gidebildiğimiz kadar gitmek hatta kupayı kazanmak istiyoruz. Hedef ve hayal güzel ama işimiz çok da kolay olmayacak. Hafta içi hafta sonu maç yapmak, bütün takımı hazır tutmak çok önemli olacak. Ritim çok önemli. Kasımpaşa maçı öncesinde sadece bir antrenman yapabildik. Maça hazırlanmak çok önemli. Taktik olarak bir şeyi düşünmek, çalışmak, sahaya aktarmak çok kolay işler değil. Tabii ki taraftar ve siz bunu sormak zorundasınız. Ama bizim tarafımız çok kolay değil. Lige yeni çıkmış takım olarak iki tarafta üst düzey maçlar oynamak, performans göstermek zor. Buna hazırız ama kupa, lig, kupa, lig zor olacak. İnşallah altından kalkarız" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ