Selçuk İnan: Talihsiz bir golle kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selçuk İnan: Talihsiz bir golle kaybettik

Selçuk İnan: Talihsiz bir golle kaybettik
18.01.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor'a karşı üzgün olduklarını belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor karşısında kazanmayı fazlasıyla hak ettiklerini söyleyerek, "Talihsiz bir golle kaybettik. Bunun için fazlasıyla üzgünüm" diye konuştu. İnan golden önce itiraza neden olan pozisyonla ilgili ise, "Pozisyonu izledim. Yüzde 100 fauldü. Hakem oyunu mutlaka durdurmalıydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmayı istedikleri bir maç oynadıkları ifade eden İnan, "Kazanamadık, fazlasıyla üzgünüm. Oyuncularım adına üzgünüm. Kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. Çok iyi mücadele vardı. En nihayetinde futbol böyle bir oyun. Çok isteseniz de kazanamayabiliyorsunuz. Bugün öyle günlerden biriydi" dedi.

"Talihsiz bir golle kaybettik. O yüzden çok fazla üzgünüm"

Takımın oyunun belirli dönemlerinde geri çekilmesiyle ilgili olarak yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Dışarıdan çözmeye, oyuncularımıza bunu aktarmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir yarım saat. Golü de bulduk ama karşınızdaki takım da çok önemli oyuncuları olan büyük bir takım. Zaman zaman bizi kendi birinci bölgemize itmelerini bekliyorduk. İkinci yarı maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bu şekilde oynamak çok da kolay değil. O yüzden çok fazla üzgünüm. Yaptılar ama talihsiz bir golle maçı kaybettik" şeklinde konuştu.

"Sadece Muçi değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz"

"Rakip analizi konusunda eksik ya da hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Selçuk İnan, "Ben 'Sadece Muçi'ye değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz' dedim. Muçi'nin maç boyunca belki bir tane pozisyonu vardı. Biraz da herkes hakemin oyunu durdurmasını beklerken pozisyon gelişti. Aldığımız önlemler maç boyunca gerçekleşti. Sadece son dakikadaki pozisyonda gerçekleşmedi. O da gol oldu" diye cevap verdi.

"Karol yüzde 100'e ulaştı, Show fedakarlık yaptı"

1-1'e üzülecekken maçı kaybettiklerini söyleyen İnan, "Maçın içinde de bunu düşünüyordum. Karol ile ilgili; onun isteğinden, mücadelesinden, takım arkadaşlarıyla uyumundan çok memnunum. Fiziksel olarak da yüzde 100'e geldi. Eksiklerimizden dolayı defansif oynatmam gerekti. Show'u oynatmayı hiç düşünmüyordum. Sakatlığı vardı, neredeyse 20 gündür bizimle antrenman yapamıyordu. Fedakarca çıktı ve oynadı. Ona da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Camiaya layık olmaya çalışıyoruz"

Transfer konusunda yeni gelişmeler olup olmadığına dair ise Selçuk İnan, "Transfer olmuyor gibi görünüyor. Ama çok mesai harcıyor ve emek veriyoruz. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çalıştırmam gereken ve geliştirmem gereken bir takımım var. Onlara da çok zaman ayırıyorum. O yüzden bu iş zor bir iş. Bilerek başladım. Camiaya layık olmak, yukarlarda olmak, güzel futbol izletmek istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Her birlikte inşallah bunun altından kalkacağız" şeklinde diye konuştu.

"Ne kadar süre olmayacakları henüz belli değil"

Oyun içinde hakeme tepki vermekte oyuncu grubunun geç kaldığıyla ilgili eleştiriler için yeşil-siyahlıların teknik adamı, "Oyuncuların hakeme tepki vermesiyle ilgili doğru diyorsunuz. Belki ligdeki en düzgün ve dürüst, sürekli oyunu oynamaya çalışan oyuncu grubumuz var. Kafa çarpışması vardı. Neresinden bakarsanız bakın yüzde 100 fauldü. Pozisyonu izledim. Kafa kafaya çarpışmada faul vermiyorsa bile hakemin oyunu durdurması lazımdı. Smolcic'in arka adalesinde sıkıntı var, MR'dan sonra ne kadar aramızda olmayacağı belli olacak. Jovanovic'in dizinde sıkıntısı var, onu biliyoruz. 2 gün önce izin istedi, ülkesinde tedavi olup geldi. Ama bugün ağrıları çoğalıp, hamle yapamayacak hale geldiğini söyleyince çıkarmak zorunda kaldık. Ne kadar olmayacakları netleşince sizinle paylaşırız" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Trabzonspor, Selçuk İnan, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Talihsiz bir golle kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 22:36:00. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: Talihsiz bir golle kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.