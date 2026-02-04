Selçuk Öztürk'ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler - Son Dakika
Selçuk Öztürk'ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler

Selçuk Öztürk\'ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler
04.02.2026 14:50
KTO Başkanı Öztürk, genç girişimcilere yeni dünya düzenini anlamalarını ve kendilerini geliştirmelerini önerdi.

Genç girişimcilerle bir araya gelen Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Yeni dünya düzenini iyi kavramak gerekiyor. Kendinizi yenileyin, geliştirin" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konya İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu ve KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İşbirliğinde, KTO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bir Fikirle Başlar" programında genç girişimcilerle bir araya geldi. TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş'in moderatörlüğünü yaptığı programda Başkan Öztürk, gençlere tavsiyelerde bulunurken, güncel ekonomik konularla ilgili sorulara da yanıt verdi.

"Yeni dünya düzenini iyi kavramak gerekiyor"

Programda gençlere seslenen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, girişimcilikte başarılı olabilmek için günümüz dünyasındaki gelişmeleri iyi anlamak gerektiğini vurguladı. Son dönemde dünyada sıra dışı gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Başkan Öztürk; "Dünya uzun yıllardır güçlünün haklı olduğu bir düzeni yaşıyor. Ancak artık bu durumu gizlemeden açık açık uyguluyorlar. Bu anlamda dünyada artık yeni bir düzen hakim olmaya başladı. Olağanüstü bir gelişme olmazsa, daha kuralsız bir dünya ekonomik sisteminde devam edeceğiz. Artık küreselleşme kavramı bitmeye başladı. Devletlerin ekonomik güç olarak daha fazla yer aldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yeni gelecekte bunları bilmemiz gerekiyor ki yeni girişimlerimizi buna göre şekillendirelim. Yeni dünyadaki siyasi ve ekonomik düzeni iyi kavramamız gerekiyor" dedi.

"Enflasyonla mücadele hepimizin sorumluluğunda"

Türkiye'nin dünyadaki yeni konjonktürü erken koklayabilen ülkelerden biri olduğunu ve bu durumun büyük avantaj getirdiğini belirten Başkan Öztürk, şöyle devam etti: "Yakın çevremizde yaşanan hadiseler sanırım ülkemizin gelişmelere adapte olmasını zorunlu kıldı. Elbette enflasyonla mücadele ettiğimiz zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak gelecekten umutluyuz. Enflasyonda düşüş devam ediyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki iyileşme daha görünür hale gelecek. Enflasyonla mücadele önemli bir konu. Bu mücadele hepimizin sorumluluğundadır."

"Konya; daha fazlasını yapabilir"

Başkan Öztürk, Konya ekonomisi üzerine yaptığı açıklamada, Konya'nın son yıllardaki başarılarına dikkat çekti. Son 25 yılda Konya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir grafik ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Öztürk; "Konya ihracatta, üretimde, istihdamda kısaca ekonomideki hemen her parametrede Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme gösteriyor. Ancak Konya'nın çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli var. Bunu da biliyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Sanayi Alanları Master Planı'yla sanayi üretiminin Anadolu'ya yayılması gündeme alındı. Bu da gösteriyor ki Konya ve bölgesinin geleceği daha umut verici" ifadelerine yer verdi.

"Kendinizi geliştirin ve değiştirin"

Başkan Öztürk genç girişimcilere önemli tavsiyelerde de bulundu. Özellikle Çin'in dünya ekonomisindeki konumuna dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, şunları kaydetti: "Bir üretim yapacaksanız, yeni bir yatırım yapacaksanız Çin'in o sektördeki durumunu analiz ederek yapın. Çünkü karşınızda orantısız bir güç var. Ucuz iş gücü üzerinden rekabet edebileceğinizi düşünerek iş yapmayın. Türkiye'de işçilik maliyetlerini hepimiz biliyoruz. Önümüzün çok açık olduğu sektörler var. Özellikle hizmetler sektörünü mutlaka gündeme alın. Türkiye hizmetler sektöründe çok başarılı. Avrupa da bu konuda Türkiye'ye olumlu bakıyor. Bir de son dönemde hepimizin takip ettiği üzere yapay zeka diye bir olgu ortaya çıktı. Bu anlamda, yapacağınız işlerde yapay zekanın o sektöre etkilerini gözardı etmeyin. Bunu olumsuzluk anlamında söylemiyorum. Yapay zeka ile bazı sektörler ölecek diye bir durum söz konusu değil. Yapay zekadaki gelişmelere göre kendinizi geliştirin ve değiştirin. Değişime karşı inat ederek başarı elde edemezsiniz. Yapay zeka diye bir sel geliyor önümüze, bu sele karşı durmayın. Rekabetler sertleşecek. Buna göre planlamalar yapın. Özellikle verimlilik gibi konular gündeminizde olsun."

Finansal okur yazarlığın önemine de değinen Başkan Öztürk, bir firmanın sürdürülebilirliğinin finansal okur yazarlılıkla doğrudan ilgili olduğuna dikkat çekerek, iş insanlarının mutlaka bu konuda eğitim alması gerektiğini söyledi.

KTO genç girişimcinin yanında

KTO olarak genç girişimcilere destek olmak için büyük gayret gösterdiklerini de belirten Başkan Öztürk, "KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurduk. Burada genç arkadaşlarımızın iş fikirleriyle gelmesini, KTO'nun bu fikirleri süzgeçten geçirdikten sonra bu fikirlerin yatırıma dönüşmesine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'nin her şeyi yapabilecek beşeri sermayesi var. Bu avantajımızı değerlendirmeliyiz" dedi. Programda Başkan Öztürk genç girişimcilerin sorularını yanıtladı, önerilerini dinledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Öztürk, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Öztürk'ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler - Son Dakika

SON DAKİKA: Selçuk Öztürk'ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler - Son Dakika
