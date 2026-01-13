Selçuk\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
