Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın tazminat davasında karar - Son Dakika
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Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın tazminat davasında karar

18.05.2022 17:20
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın tazminat davasında karar

TEKNOFEST için T3 Vakfına TÜBİTAK'tan para aktarıldığı öne sürülen habere ilişkin davada mahkeme, Birgün gazetesi ve muhabiri İsmail Arı'nın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 200 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

TEKNOFEST için T3 Vakfına TÜBİTAK'tan para aktarıldığı öne sürülen habere ilişkin davada mahkeme, Birgün gazetesi ve muhabiri İsmail Arı'nın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 200 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacıların avukatı Burçin Altan ve davalıların avukatı Ali Deniz Ceylan katıldı.

Duruşmada söz alan avukat Burçin Altan, davalılar tarafından yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "TEKNOFEST düzenlenmeden önce bu tür haberler yapılarak davacının itibarı düşürülmektedir." dedi.

Davacı vekili ise yapılan haberin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığını söyleyerek, davanın reddini istedi.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıların, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 200 bin TL manevi tazminatı, haberin yayın tarihi olan 21 Ağustos 2021'den itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Davanın geçmişi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın avukatları tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Birgün gazetesinde çıkan haberde, TÜBİTAK'tan T3 Vakfına gayri yasal şekilde para aktarıldığının öne sürüldüğü ifade edilmişti.

Haberin TEKNOFEST'ten kısa bir süre önce yayınlandığı belirtilen dilekçede, davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı, kişilik haklarına saldırı kastı güdüldüğü kaydedilmişti.

Dilekçede, davanın kabulü ile davalılar Birgün İletişim ve Yayıncılık Tic. A.Ş ve muhabir İsmail Arı'nın, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a 250 bin TL manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.

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Kaynak: AA

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