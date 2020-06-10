Selda Bağcan: El verdiğim çok isim var

Ünlü sanatçı, "Karantinanın başlarında iyi değildim ama bu albüm çıkınca moralim bir anda düzeliverdi. Ürettikçe dinçleşiyorum. Kimse şu süreçte bir şey yapmazken ben yapmak istedim" dedi. Bağcan, "Genç nesilden kendinize bir veliaht seçtiniz mi?" sorusuna ise "Veliahtım var mı? Bu ağır bir söylem olur ve benim seçebileceğim bir şey değil. Fakat yeğenim Serenad Bağcan çok iyi yetişiyor. El verdiğim çok isim var. Ben yardım etmeyi severim. Tüm sanatçılarımızdan memnunum" diye yanıt verdi.