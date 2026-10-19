Selena Gomez sesindeki değişimin sebebini açıkladı: Nikotinli e-sigara - Son Dakika
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BBC

Selena Gomez sesindeki değişimin sebebini açıkladı: Nikotinli e-sigara

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Selena Gomez sesindeki değişimin sebebini açıkladı: Nikotinli e-sigara
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34 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez, Instagram'da paylaştığı videoda çok fazla nikotinli elektronik sigara kullandığını söyledi. Ünlü isim, bu alışkanlığın sesini kalıcı biçimde değiştirdiğini belirterek nikotini bıraktığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süre nikotinli elektronik sigara kullandığını ve bunun sesini kalıcı olarak değiştirdiğini açıkladı. 34 yaşındaki yıldız, itirafını pazar günü Instagram hesabında paylaştığı bir videoda yaptı.

Gomez videoda, "Sesimi değiştiremeyeceğim. Çok fazla nikotinli elektronik sigara kullandım" dedi. Nikotini bırakmanın çok zor olduğunu vurgulayan ünlü isim, "Bu durumu yaşıyorsanız ya da denemeyi düşünüyorsanız söyleyeyim, buna hiç değmez" ifadelerini kullandı.

"Çok aptalca ve sesimi değiştirdi" diyen Gomez, gülerek "Sesimi dinlemekten hoşlanmıyorsanız tamamen anlarım, dert etmiyorum. Dinlemeyin" diye ekledi. Yıldız, kısa süre önce nikotini bıraktığını da duyurdu: "Bıraktığım için çok heyecanlıyım, umarım devam ettirebilirim. Çok zor ama bir şeyle mücadele ediyorsanız siz de üstesinden gelebilirsiniz."

Kronik otoimmün hastalık lupus ile mücadele eden Gomez, daha önce bu hastalığın ses tellerini etkilediğini ima etmişti. Lupus alevlenmeleri gırtlak çevresinde iltihaba yol açarak sesin kısık ve zorlanmış çıkmasına neden olabiliyor. Gomez'in sesi yaşla birlikte de kalınlaştı; bazı hayranları sesindeki değişimi gösteren derleme videolar paylaşıyordu.

Şarkıcı, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan böbrek nakli olmuştu. İtirafın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, böbrek nakline rağmen nikotin kullanmasını eleştirdi. Hayranlarının çoğu ise bağımlılık konusundaki açık sözlülüğü nedeniyle yıldıza destek verdi.

Haberde, yakın tarihli bir doktor raporunun elektronik sigarayı solunum sorunları, hırıltı, öksürük, diş sorunları, uyku bozukluğu ve ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirdiği, uzun vadeli etkilerinin ise henüz bilinmediği hatırlatıldı. Geçen ay İngiliz şarkıcı Lola Young da elektronik sigaranın etkileri nedeniyle nefes almanın kendisi için zahmetli hale geldiğini söylemişti.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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