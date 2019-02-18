Son Dakika Haberleri: Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (2)

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (2)

1 saat önce

VALİ DENİZ'DEN AÇIKLAMAManisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir uçağın düştüğüne yönelik bir verinin olmadığını belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen bir uçağı görünce 'düştü zannettim' demiş.

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (2), System.String[]
VALİ DENİZ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir uçağın düştüğüne yönelik bir verinin olmadığını belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen bir uçağı görünce 'düştü zannettim' demiş. Aramalar sürüyor, henüz bir iz yok. Bölgedeki havalimanlarını inceledik. Radarlar incelendi, uçağın düştüğüne yönelik bilgi edinilemedi. Ancak her ihtimale karşın bölgedeki araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:51 Kaynak: DHA

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