Selendililerden Başkan Çelik'e Tam Destek

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Selendililer Derneği Başkanı Özgür Ercan, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelerek 31 mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı için destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik'in, Selendililer Derneği ziyaretine AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.



"Bizi hiç yalnız bırakmadınız"



Selendililer Derneği Başkanı Özgür Ercan, Cumhur İttifakı Şehzadeler heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "31 Mart seçimleri ülkemiz, ilimiz ve Selendimiz için hayırlı olsun. 2010 yılında kurulan derneğimiz dört yıldır şimdiki binasında bulunuyor. Şehzadeler ilçemizde 5 bin civarında Selendili yaşıyor. Değerli başkanımız hiçbir etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Başkan Çelik ise Şehzadeler Belediyesi'nin beş yılda doğumdan ölüme kadar insanı ilgilendiren her alanda projeleri, hizmetleri ve çalışmaları ile Manisa'da ilklerin belediyesi olduğunu söyledi.



"Gönül rahatlığı içinde kampanya yapıyoruz"



Hobi bahçeleri, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Şehzadelerpark gibi Türkiye'ye örnek olan projeler yaptıklarını ve ecdat yadigarı tarihi yapılara sahip çıkarak restore ettiklerini ve günümüze kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çelik, Manisa'nın tarımından ticaretine, kültürel hayatından sosyal hayatına kadar her alanda söz verdikleri projeleri yapmış olmanın gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi.



"Her kesimin oyuna talibiz"



Kendisinin Cumhur İttifakı adayı olduğunu ancak bugün kendisine destek verenlerin sadece AK Parti ve MHP seçmenleri olmadığını dile getiren Başkan Çelik, "Farklı siyasi partilere gönül verenler de beni durdurup diyorlar ki; başkanım geçen seçim sana oy vermedik, sizin partiden değiliz, hatta siyasi olarak başka görüşteyiz. Ancak siz bize beş yıl içinde hiç öteki muamelesi yapmadınız. İyi günde kötü günde bizimle birlikte oldunuz. Hizmet ettiniz, mütevazi oldunuz, bizi dışlamadınız. Bize tepeden bakmadınız bugün de biz size sahip çıkacağız. Allah'a hamd ediyorum. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi var. Biz Hz. Ali'nin 'Öyle yaşa ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın' sözünü kendisine felsefe kabul etmiş insanlarız. Biz dürüst çalıştık. Bugün buraya başımızı önümüze eğdirecek, yüzümüzü kızartacak bir yanlışın içerisine girmemiş olmanın rahatlığı huzuru ve onuru ile gelebiliyoruz. Kendi işimize göstermediğimiz hassasiyeti kamunun kaynaklarını kullanırken gösterdik. O yüzden de bugün gönül rahatlığı ile sizlerin karşısındayız, desteğinizi istiyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyor, yapacaklarımızı paylaşıyoruz." diye konuştu.



"Cumhur İttifakı Manisa'da hizmet destanları yazacak"



Cumhur İttifakının hangi zaruri nedenler ile kurulduğunu ve kurulan birlikteliğin öneminden söz eden Başkan Çelik, bu birliktelik ile Şehzadeler halkının yeni dönemde daha fazla hizmet alacağını söyledi. Başkan Çelik şunları söyledi: "Bu birliktelikle Manisa kazanacak. Büyükşehir bakanlıklardan hükümetlerden destek alacak biz büyükşehirden destek alacağız. Nasıl ki 15 Temmuz'da iki liderin çağrısı ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer meydanlara çıkarak ülkeyi hainlerden kurtardıysa Manisa'da da bu iki partinin kadroları hizmet destanları yazacaktır. Rabbim bizi mahcup etmesin, bizi şaşırtmasın, şımartmasın doğru istikametten ayırmasın." - MANİSA

