Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını belirtti.

Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nin birbirinden kıymetli tarihi ve kültürel eseri barındıran Edirne'nin en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Soytürk, "Restorasyon çalışmaları artık tamamlanma aşamasına geldi. Camimizin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor." dedi.

Selimiye Camisi'nin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu vurgulayan Soytürk, restorasyon sürecinde seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin yoğun şekilde soru aldıklarını ifade etti.

Restorasyon nedeniyle caminin kısmen ziyarete açık olması sebebiyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu süreç artık sona eriyor. Mart ayı itibarıyla havaların da güzelleşmesiyle birlikte Edirne'ye gelen turist sayısının artacağına inanıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte yerli ve yabancı içerik üreticileri ile seyahat yazarlarını kentimizde ağırlıyoruz. Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından bu tür tanıtım faaliyetlerimizin de artmasını bekliyoruz."

Soytürk, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete ve ziyarete açılmasıyla cami çevresindeki tarihi eserler ile müzelerin ziyaretçi sayısında da artış yaşanacağını sözlerine ekledi.