Selimiye'de Marina Projesine Protesto

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yurttaşlar, planlanan marina projesine karşı bir kez daha protesto yürüyüşü düzenledi.

Marmaris'in gözde turizm merkezlerinden kırsal Selimiye Mahallesi Derinazmağı mevkisinde, PORTMARİN Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat Anonim Şirketi tarafından "Yat Tekne Bağlama İskelesi" projesi planlanıyor. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci 13 Aralık 2024 tarihinde başlatıldı.

Proje kapsamındaki "halkın katılımı toplantısı" ise yurttaşların protestoları nedeniyle yapılamadı. Buna rağmen sürdürülen süreç devam etti ve 27 Mayıs 2025 tarihinde "inceleme değerlendirme kurulu" toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında ise projeye 22 Aralık 2025 tarihinde "ÇED olumlu" kararı verildi.

Proje tanıtım dosyasında; üç adet yüzer iskele, yüzer dalgakıran, kazıklı beton platform ile geri sahada çeşitli kullanım alanlarının inşa edilmesinin planlandığı yer aldı. Proje kapsamında, aralarında 50 metreden büyük teknelerin de bulunduğu toplam 145 teknenin Selimiye Koyu'na bağlanması öngörülüyor.

Bölge halkı ve çevre örgütleri, marina projesinin ekosistemi tahrip edeceğini, köyün temel geçim kaynağı olan turizmi ve yerel yaşamı geri dönülmez biçimde olumsuz etkileyeceğini belirterek projeye tepki gösteriyor. Yurttaşlar, kendini temizleme kapasitesi sınırlı ve koruma statüsüne sahip bir koyda bu ölçekte marina projesinin deniz canlıları ve kıyı ekosistemi açısından ciddi tehdit oluşturacağına dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Selimiye'de düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına bölge halkının yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, çevre örgütleri ve bazı siyasi partiler de destek verdi.

Yapılan açıklamalarda, mücadelenin yalnızca Selimiye ile sınırlı olmadığı vurgulandı. Katılımcılar, kıyıların şirketlere devredilmesine, karar alma süreçlerinin halktan koparılmasına ve doğanın ticari projelere feda edilmesine karşı ses çıkardıklarını dile getirdi.