Selin harap ettiği şehri duvar resimleriyle süsledi

Bosna Hersek'te 2014 yılında yaşanan büyük sel felaketinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Doboj, ressam Deni Bozic'in çizdiği duvar resimleriyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve beş yıl önceki sel felaketinde taşkın suların kapladığı şehir merkezini adeta bir tuval olarak kullanan Bozic, kısa zamanda yaptığı 100'ün üzerinde duvar resmi ile şehri bir sanat atölyesine dönüştürdü.

Şehir merkezindeki ev ve apartmanların duvarlarına rengarenk resimler çizen Bozic, kimi zaman Doboj halkının eleştirilerine de maruz kalsa resim yapmaktan vazgeçmedi.

Sel felaketinin hemen ardından küçük bir duvara çizdiği resimle amatör olarak bu işe koyulan Bozic, geçen süre zarfında şehirdeki sosyalist döneme ait eski binaların üzerine çizdiği renkli resimlerle hem sanatını geliştirdi hem de şehrin yüzünü değiştirdi.

Bozic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri resme ilgisi olduğunu, Banja Luka şehrindeki Sanat Akademisinde bir süre eğitim aldıktan sonra okulu bıraksa da resme olan tutkusunun asla azalmadığını anlattı.

Portreleri arasında Nikola Tesla da var

Sırp kökenli bilim adamı Nikola Tesla'nın yanı sıra birçok ünlü sinema oyuncusunun, sanatçının da portresini çizen Bozic, "Belli bir motife odaklanmıyorum. Portreden peyzaja birçok farklı türde resimler çiziyorum. Ama genelde realist çalışmalar yapmayı seviyorum. dedi.

Bozic, büyük resimler çizmekten hoşlandığını ifade ederek, "Bu işi sokak ortasında yaptığımız için zaman zaman mahalle halkının eleştirilerine de maruz kalıyoruz. Aslında bu da resmimizin o duvardaki ömrünün ne kadar olacağını sorgulamamıza neden oluyor." diye konuştu.

Duvar resimlerinin stresli bir ortamda çizilmesi nedeniyle kısa sürede tamamlandığını aktaran Bozic, "Bazı resimleri birkaç saatte bitirdiğim de oldu. Bazılarına ise birkaç günümü ayırmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Bozic, resimleri yapmadan önce apartman veya ev sakinlerinden mutlaka onay aldığını belirterek, merdiven kullanarak icra ettiği bu sanatın çok da pahalı bir olmadığını ve yeteneği olan herkesin bunu yapabileceğini söyledi.

Mostar şehrinde düzenlenen Sokak Sanatları Festivali'ne de katıldığını anlatan Bozic, Doboj'un yanı sıra Modrica ve Mostar şehirlerinin duvarlarında da resimlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.