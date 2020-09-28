Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor - Son Dakika

Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor

GİRESUN'da, sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde riskli binaların yıkımına devam ediliyor.

Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor, System.String[]

GİRESUN'da, sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde riskli binaların yıkımına devam ediliyor. Dereli ilçesinde yıkıma karşı çıkıp, saldırdıkları ekibi 'Bizden izinsiz yıkım yapamazsınız, devlet biziz' diyerek tehdit ettikleri iddiasıyla 9 kişinin tutuklanması sonrası yıkımlar, jandarmalar eşliğinde sürdürülüyor.

Giresun'da, 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar da sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımına iş makineleriyle devam ediliyor. Yıkılan binaların yerine 142 konut inşa edilecek. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar, yatay ve az katlı olarak inşa edilecek.

YIKIM EKİBİNE SALDIRIDA 9 TUTUKLAMADereli'de, 19 Eylül'de, karar alınan binaların yıkımını gerçekleştiren 7 iş makinesi operatörüne saldırarak, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına altındı. C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A., N.G., G.G. ve E.A., sorgularının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yıkım ekibine saldıranların, iddiaya göre, 'Bizden izinsiz yıkım yapamazsınız, devlet biziz' diye tehditler savurdukları öğrenildi.JANDARMA EŞLİĞİNDE YIKIM İlçede yıkım ekibini tehdit ederek, saldıran 9 kişinin tutuklanmasının ardından yıkımlar, jandarma kontrolünde sürdürülüyor. Ekipler, hasarlı binaları iş makineleri ile yıkarak, enkazını kaldırıyor. Hasar gören Dereli Belediyesi binası ile yıkım, tamamlanacak. Yıkım ekibi görevlisi Hamit Taş, sona geldiklerini belirterek, "1 haftalık işimiz kaldı. Hasarlı binaların yıkımını tamamlamak üzereyiz. Molozları kaldırdıktan sonra burada yıkımı tamamlamış olacağız" dedi.'YENİ DERELİ PROJESİNİ ÇOK BEĞENDİK'Dereli esnafından Kemal Andıç, yıkım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini anlatarak, "Burada doğma büyümeyiz. Karşı taraf sel nedeniyle komple yıkıldı. Yeni Dereli projelerini kağıt üzerinde gördük, çok beğendik. İnşallah yapılmış halini de göreceğiz. 1 ay içinde Dereli'de yıkım işlemleri tamamlandı. Şu anda son aşamalarındalar. Neredeyse 24 saat çalıştılar. Molozları, her şeyi temizlediler. Çok memnunuz" diye konuştu.

Esnaftan İsmail Ak ise sel mağdurlarından olduğunu belirterek, "Dükkanımızı biraz düzelttik. Yıkılan binaların çoğu da çürüktü. Devlet yıktı, yenisini yapacak. Köprüyü de yapacaklar. Devletimize güveniyoruz. Biz de milletçe sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Zaten önümüz de kış. Yaza inşallah bomba gibi gireceğiz. Yeni bir Dereli, yeni bir yüz" dedi.


Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor
Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor

Giresun, Dereli, Asker, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Dereli'de, jandarma eşliğinde yıkım sürüyor - Son Dakika

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