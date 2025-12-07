Selina Çukur, Almanya Milli Takımı'na Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selina Çukur, Almanya Milli Takımı'na Seçildi

07.12.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münih'te yaşayan genç boksör Selina Çukur, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil edecek.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Selina Çukur, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası için Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Şampiyona hazırlık kampı, 9-17 Aralık 2025 tarihlerinde Berlin yakınlarındaki Kienbaum Olimpik Merkezi'nde yapılacak.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Çukur, Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Leo's Boxgym sporcusu Selina Çukur'un başarısı, hem aile hem de kulüp için gurur kaynağı oldu.

Babası ve antrenörü Levent Çukur, "Selina, ailemizin amatör branşlarda yetiştirdiği en başarılı sporcu. Disiplin ve kararlılığıyla bu seviyeye tamamen hakkıyla ulaştı" dedi.

22 Temmuz 2010 doğumlu Selina, spora dans ve jimnastikle başladı, ancak dövüş sporlarında heyecanı buldu.

Taekwondo ile başlayan spor kariyeri pandemi döneminde boksla devam etti. 10 yaşında boksa başlayan Selina, 12 yaşında çıktığı ilk maçını kazanarak dikkat çekti. 13 yaşında Almanya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti, ardından U15 kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil etti. 2024'te Almanya şampiyonu olan Selina, 2025'te U17 kategorisinde ikincilikle milli takıma seçildi. Selina, 5-18 Aralık 2025 tarihlerinde Kienbaum'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil edecek.

Boks, Çukur ailesinin güçlü bir geleneği olarak Selina'ya ilham veriyor. Amcası Ali Çukur Türkiye adına ringe çıktı, abisi Emre Çukur ise Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonluklar kazandı. Babası Levent Çukur da Türkiye adına profesyonel boksta ilk şampiyonlukları kazanan isim olarak aile mirasında özel bir yere sahip.

Kaynak: ANKA

Avrupa Şampiyonası, Etkinlikler, Almanya, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selina Çukur, Almanya Milli Takımı'na Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:25:43. #7.13#
SON DAKİKA: Selina Çukur, Almanya Milli Takımı'na Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.