Selina Çukur, Almanya Milli Takımı'na Seçildi

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Selina Çukur, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası için Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Şampiyona hazırlık kampı, 9-17 Aralık 2025 tarihlerinde Berlin yakınlarındaki Kienbaum Olimpik Merkezi'nde yapılacak.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Çukur, Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Leo's Boxgym sporcusu Selina Çukur'un başarısı, hem aile hem de kulüp için gurur kaynağı oldu.

Babası ve antrenörü Levent Çukur, "Selina, ailemizin amatör branşlarda yetiştirdiği en başarılı sporcu. Disiplin ve kararlılığıyla bu seviyeye tamamen hakkıyla ulaştı" dedi.

22 Temmuz 2010 doğumlu Selina, spora dans ve jimnastikle başladı, ancak dövüş sporlarında heyecanı buldu.

Taekwondo ile başlayan spor kariyeri pandemi döneminde boksla devam etti. 10 yaşında boksa başlayan Selina, 12 yaşında çıktığı ilk maçını kazanarak dikkat çekti. 13 yaşında Almanya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti, ardından U15 kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil etti. 2024'te Almanya şampiyonu olan Selina, 2025'te U17 kategorisinde ikincilikle milli takıma seçildi. Selina, 5-18 Aralık 2025 tarihlerinde Kienbaum'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil edecek.

Boks, Çukur ailesinin güçlü bir geleneği olarak Selina'ya ilham veriyor. Amcası Ali Çukur Türkiye adına ringe çıktı, abisi Emre Çukur ise Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonluklar kazandı. Babası Levent Çukur da Türkiye adına profesyonel boksta ilk şampiyonlukları kazanan isim olarak aile mirasında özel bir yere sahip.