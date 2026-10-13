Selma Blair’in uçaktaki olayına ilişkin savunma: İlaçlarını almamış

Selma Blair’in avukatları, uçakta kabin görevlilerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncunun mahkemeye çıkarılması sırasında olayın öncesine ilişkin açıklama yaptı. Avukatları, Blair’in ilaç dozlarını atladığını ve düşerek başını çarptığını savundu.

AVUKATLARI SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Savunmada, oyuncunun yolculuktan önce uzun saatler boyunca sette çalıştığı, ilaçlarını aksatması ve başına aldığı darbenin ciddi kafa karışıklığına yol açtığı ileri sürüldü. Avukatları, saldırıların kasıtlı olmadığını söyledi.

Oyuncunun kariyerini de değerlendirmesini isteyen savunmaya hâkim Indira Khan, “Bayan Blair, ünlü olduğu için özel muamele görmemeli” yanıtını verdi.

POLİS VE HEMŞİREYE DE SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Blair, 11 Ekim’de Los Angeles’tan New York’a giden Delta uçağında bir kabin görevlisini yumruklamak, diğerini ise ısırmakla suçlanıyor. İki kabin görevlisinin yaralandığı, birinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

New York’taki JFK Havalimanı’nda gözaltına alınan oyuncunun, hastaneye götürülürken bir polise, hastanede ise bir hemşireye saldırdığı da öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisi, Blair’in acil bir sağlık sorunu yaşadığını ve tedavisinin ardından durumunun stabil olduğunu açıkladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polis ve hemşireye yönelik saldırı suçlamalarını reddeden Blair, kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 19 Ocak 2027’ye ertelendi.