D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Tuzla D-100 kara yolunda ilerleyen açık kasa kamyonetin arkasında yaşanan kavga, görenleri hayrete düşürdü. Kasada yolculuk yapan iki kişi, araç hareket halindeyken birbirlerine yumruklarla saldırdı. Hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan kişilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Tuzla’da D-100 kara yolunda seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasında bulunan iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Trafiğin aktığı sırada kamyonetin kasasında birbirlerine yumruk atan kişilerin tehlikeli hareketleri, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETTE KAVGA

Kamyonetin kasasında ayağa kalkarak kavga etmeye başlayan iki kişi, düşme tehlikesine rağmen birbirlerine vurmaya devam etti. Araç hareket halindeyken yaşanan kavga sırasında şahısların kasanın kenarına tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı görüldü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kişinin kamyonetin kasasında itişip yumruklaştığı anlar yer aldı. Trafikte tehlikeli anlara neden olan kavganın hangi nedenle çıktığı ise henüz öğrenilemedi.

Cep TelefonuİstanbulGüncelKavgaTuzlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce... Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı 11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
“70 kişiyi hakim ve savcı yaptık“ demişti Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi "70 kişiyi hakim ve savcı yaptık" demişti! Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 22:45:34. #7.13#
SON DAKİKA: D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei