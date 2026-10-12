D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

İstanbul Tuzla’da D-100 kara yolunda seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasında bulunan iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Trafiğin aktığı sırada kamyonetin kasasında birbirlerine yumruk atan kişilerin tehlikeli hareketleri, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAREKET HALİNDEKİ KAMYONETTE KAVGA

Kamyonetin kasasında ayağa kalkarak kavga etmeye başlayan iki kişi, düşme tehlikesine rağmen birbirlerine vurmaya devam etti. Araç hareket halindeyken yaşanan kavga sırasında şahısların kasanın kenarına tutunarak ayakta kalmaya çalıştığı görüldü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kişinin kamyonetin kasasında itişip yumruklaştığı anlar yer aldı. Trafikte tehlikeli anlara neden olan kavganın hangi nedenle çıktığı ise henüz öğrenilemedi.