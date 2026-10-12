Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! İki kabin görevlisini yaraladığı iddia edildi

“Cruel Intentions” ve “Legally Blonde” filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Selma Blair, Los Angeles- New York seferini yapan uçakta yaşanan olayın ardından gözaltına alındı. Uçuş sırasında bir kabin görevlisine yumruk attığı, bir diğerini ısırdığı ve uçağın kapısını açmaya çalıştığı öne sürülen 54 yaşındaki oyuncu, inişin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı.

UÇAKTA KABİN GÖREVLİLERİNE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olay, 11 Ekim Pazar günü Delta Air Lines’a ait Los Angeles-New York seferini yapan uçakta meydana geldi. İddiaya göre Selma Blair, uçuş sırasında olay çıkardı ve uçağın kapısını açmaya çalıştı. Blair'in müdahale eden kabin görevlilerinden birine yumruk attığı, diğerini ise ısırdığı öne sürüldü.

Uçağın New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na inişinin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yetkililer, iki kabin görevlisinin yaralandığını, görevlilerden birinin daha ayrıntılı değerlendirme için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Blair de gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

TEMSİLCİSİNDEN “TIBBİ ACİL DURUM” AÇIKLAMASI

Oyuncunun temsilcisi, yaşananların bir sağlık sorunu sırasında meydana geldiğini belirterek Blair’in uçak indikten sonra hemen tıbbi yardım aldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Olayın arkasındaki sağlık sorununun ne olduğu ise açıklanmadı.

Delta Air Lines, yolcu ve mürettebat güvenliğini öncelik olarak gördüklerini ve kurallara aykırı davranışlara tolerans göstermediklerini bildirdi. FBI da uçakta yaşanan olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

2016’DA DA UÇAKTA OLAY YAŞAMIŞTI

Selma Blair, 2016 yılında Meksika’nın Cancun kentinden Los Angeles’a giden bir uçakta yaşanan olayla da gündeme gelmişti. Oyuncu o dönemde alkolle ilacını birlikte almasının bayılmasına ve kontrolünü kaybetmesine yol açtığını açıklayarak yaşananlardan dolayı özür dilemişti.

Blair’e 2018 yılında multipl skleroz (MS) teşhisi konulmuştu. Oyuncunun temsilcisinin son olayın bir sağlık acil durumundan kaynaklandığını belirtmesine rağmen, olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.