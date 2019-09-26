Selma Ergeç gelirini Koruncuk Vakfı'na bağışladı
21 dakika önce
Ünlü oyuncu "Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen Annem ve Babamın vakti olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi hem kendi kızım Maya hem de diğer çocuklar için kitap seslendirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.
Ünlü oyuncu "Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen Annem ve Babamın vakti olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi hem kendi kızım Maya hem de diğer çocuklar için kitap seslendirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.
Selma Ergeç, bu seslendirmeden elde ettiği geliri Koruncuk Vakfı'na bağışladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45
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