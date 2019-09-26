Selma Ergeç gelirini Koruncuk Vakfı'na bağışladı

Ünlü oyuncu "Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen Annem ve Babamın vakti olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi hem kendi kızım Maya hem de diğer çocuklar için kitap seslendirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.



Selma Ergeç, bu seslendirmeden elde ettiği geliri Koruncuk Vakfı'na bağışladı.