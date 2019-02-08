Selma Ergeç: "Tamamen onarılmış saçlar için beklememe gerek yok!"

Rol aldığı her yapımda duru güzelliği ve oyunculuğu ile izleyicileri büyülemeyi başaran Selma Ergeç, ünlü saç bakım markasının yeni elçisi oldu. Marka, yeni serisini de değerli oyuncu ile birlikte duyurdu. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar'ın ve Pazarlama Direktörü Mehmet Başeğmez'in konuşması ile başlayan lansmanda Saç Bakım Grup Marka Müdürü Gözde Seylan da yeni ürün serisini anlattı. Konuşmaların ardından sahneye gelen Selma Ergeç ise kısa bir konuşma yaptı. Ergeç düşüncelerini "Hayatta hepimizin hedefleri var ve çoğu hedefimizin gerçekleşmesi zaman alıyor. Örneğin benim için yeni bir dizi çalışması 3 ay ya da sinema projesi 1 yıl. Tüm bu koşuşturmacanın içerisinde ben saçlarımı değiştiren bir seri ile tanıştım ve saçlarımı ona emanet ettim: Gliss Serum Deep Repair. Serinin Keratin Serum ve Amino Asitler içeren yoğun serum bakımı ile sadece 5 kullanımda tamamen onarılmış saçlara kavuştum! Benim gibi beklemeden daha güçlü, canlı ve yumuşacık saçlara kavuşmak isteyen tüm kadınlara, bu seriyi anlatma şansına sahip olduğum için de çok mutluyum. Eminim ki marka ve ben, yeni kampanyamız ile milyonlarca kadına dokunarak hayatlarında güçlü bir fark yaratacağız." sözleri ile anlattı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen partiye ise ünlü isimlerin yoğun ilgisi vardı. DJ performansı, dans ve müzik eşliğinde devam eden gece, davetlilerde keyifli anılar bırakarak sonlandı.