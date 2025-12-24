Şemdinli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafın yapılan titiz çalışmalar neticesinde; alınan istihbari bilgiye istinaden Şemdinli Kayalar köyü Erikli mezrasında icra edilen müşterek faaliyet sonucunda; 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ